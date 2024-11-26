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В стране и мире

В России рухнуло число товаров в магазинах по акции

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Доля товаров повседневного спроса (FMCG), продаваемых в магазинах рамках акций кратковременного снижения цен, в третьем квартале этого года рухнула до многолетнего минимума. Об этом со ссылкой на обзор Nielsen пишут «Ведомости».

По сравнению с тем же периодом прошлого года в денежном выражении падение составило 8,9 процентных пункта. Абсолютных цифр аналитики не приводят.

В онлайне доля товаров по акциям длительностью до четырех месяцев (далее уже считается постоянным снижением) сократилась на 5,8 процентных пункта. Также падает и средняя скидка в магазинах - с 19,7 процента в третьем квартале 2023 года до 17,4 процента в минувшем.

За такую динамику отвечают продуктовые категории. Например, стало значительно меньше акций категории шоколадных плиток, майонеза, консервированных овощей. В непродовольственном секторе доля промоутированных товаров стабильна.

Директор по аналитике и консалтингу «Нильсен» Марина Волкова не исключает, что падение продаж по скидкам связано не с их сокращением, а с тем, что ретейлеры перешли на постоянно действующие низкие цены. В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев объяснил, что постепенный отказ от промо является трендом последних лет. Он связывает тенденцию с влиянием на рынок жестких дискаунтеров.

Ранее Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции в период с 12 по 18 ноября до 0,37 процента, что почти в два раза больше, чем неделей ранее. В годовом выражении рост цен ускорился до 8,68 процента.

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Источник — lenta.ru
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