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В стране и мире

Россиян призвали не игнорировать боль вокруг пупка

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Боль в животе часто возникает при легком недомогании, но в некоторых случаях она может быть симптомом серьезного заболевания, предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. В беседе с РИАМО он перечислил признаки опасной боли в животе, при появлении которых надо незамедлительно обратиться к врачу.

Врач призвал россиян обращать внимание на характер болезненных ощущений. По его словам, ни в коем случае нельзя игнорировать боль вокруг пупка, так как она может быть первым признаком воспаления аппендикса.

«При аппендиците боль сначала возникает вокруг пупка, а затем перемещается в правый нижний угол живота», - подчеркнул гастроэнтеролог. Если же боль вокруг пупка резко прекращается, это может указывать на разрыв кишечника, добавил он.

Боль, локализующуюся в верхней части живота и распространяющуюся в спину, Белоусов назвал возможным признаком панкреатита. По его словам, обычно этот симптом сопровождается сухостью во рту, тошнотой, рвотой.

Еще одна частая причина болей в животе - кишечные колики, отметил врач. В этом случае возникают резкие, схваткообразные болезненные ощущения в области пупка, слабость и озноб.

Также, по словам Белоусова, боль в животе может появиться при воспалении почек или при выходе камня из них. В этом случае она локализуется в нижней части спины, пояснице и в промежности.

Ранее гастроэнтерологи Саймон Смейл и Питер Уорвелл, а также диетолог Люси Джонс дали несколько советов для здоровья кишечника. Для поддержания нормальной работы ЖКТ специалисты посоветовали перестать налегать на вредную и обработанную пищу и начать придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

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Источник — lenta.ru
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