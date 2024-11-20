Сетевое издание|18+|Среда|20 ноя 2024|14:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

Печать
Telegram

В Калмыкии девятилетняя девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения домашнего породистого кота. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, вечером 18 ноября питомец породы шотландская вислоухая набросился на девочку и начал ее кусать и царапать. В результате ребенок получил раны лица, головы, ушей, рук, ягодиц и ног тяжелой степени.

Причина нападения животного не уточняется. Собеседник телеканала подчеркнул, что все произошло внезапно.

Ранее в Иркутской области на трехлетнего ребенка напала цирковая пантера, которую вывели из клетки ради фотосессии. В результате мальчик получил множественные рваные раны и ему пришлось прокалывать антибиотики.

Кроме того, 18 ноября сообщалось о нападении стаи бродячих собак на первоклассницу в Новосибирской области. Как выяснилось, три дворняги повалили семилетнюю школьницу и начали рвать на ней одежду. Крики ребенка услышала мать, которая отогнала животных палкой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте