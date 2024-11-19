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В стране и мире

Названы три запрещенных к самоназначению витамина

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Прием витаминов без консультации со специалистом может навредить, предупредила терапевт Надежда Чернышова. Три запрещенных к самоназначению витамина она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Терапевт напомнила, что любые витамины не стоит принимать без консультации врача и предварительного анализа. Особенную осторожность она призвала соблюдать с жирорастворимым витамином А, который имеет свойство накапливаться в организме и легко может привести к передозировке. «Она проявляется в виде сухости и трещин кожи, снижении прочности костей, повышении внутричерепного давления, головных болях и ухудшении зрения. Поэтому не стоит принимать БАД без назначения врача», — объяснила Чернышова.

Не рекомендовала она назначать себе и железо, поскольку дефицит железа всегда протекает в разных формах. Он, уточнила Чернышова, бывает латентный (скрытый) или выраженный (в виде анемии), и каждый из них требует отдельных схем приема препаратов, их дозировки, а также принципов лечения.

Наконец, обратила внимание терапевт, осенью и зимой для профилактики простуд и гриппа многие принимают витамин С, однако в больших дозах без необходимости он может привести к нарушению сна, проблемам с сердцебиением (аритмии и тахикардии), увеличить риски тромбообразования, спровоцировать анафилактический шок и мочекаменную болезнь.

Ранее врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк указала на пользу считающегося вредным белого хлеба. По ее словам, в белом хлебе содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, он является источником растительного белка.

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Источник — lenta.ru
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