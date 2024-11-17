Сетевое издание|18+|Понедельник|18 ноя 2024|06:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о двукратном росте опасных явлений

Печать
Telegram

Число опасных погодных явлений, которые наносят ущерб жителям и экономике России, выросло вдвое. Об этом предупредил граждан глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на форуме Игорь Шумаков на климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, его слова приводит NEWS.ru.

«Если еще пять лет назад таких явлений за год мы насчитывали до 500, то в прошлом году их уже больше тысячи», - рассказал глава ведомства.

Шумаков подчеркнул, что Росгидромет старается работать лучше даже в условиях санкций. Российским специалистам уже удалось разработать собственные сервисы и способы прогнозирования опасных природных явлений.

Эксперт отметил, что в 2024 году удалось предсказать все катаклизмы, которые могли повлиять на жизнь и здоровье людей, а также экономику страны.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва предупредил человечество о беспрецедентной засухе. По словам правителя, глобальная проблема затронула все аспекты жизни, а справиться с ней удастся лишь совместными усилиями всех стран.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте