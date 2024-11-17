Диетолог вынес вердикт кокосовому маслу

17.11.2024 | 13:51

Вопреки расхожему мнению, употребление кокосового масла может негативно сказаться на работе сердца, считает дипломированный диетолог Роб Хобсон. Вердикт этому продукту эксперт вынес в разговоре с Daily Mail.

Диетолог заявил, что кокосовое масло, которое самопровозглашенные гуру здорового образа жизни рекламируют как полезную альтернативу оливковому и подсолнечному, на самом деле может навредить здоровью. По его словам, в этом продукте много насыщенных жиров - около 13 граммов на порцию объемом 15 миллилитров, что составляет почти половину рекомендуемой дневной нормы в день.

Врач отметил, что польза кокосового масла объясняется содержанием в нем лауриновой кислоты - насыщенного жира, который не так вреден, как другие насыщенные жиры. Это вещество, согласно некоторым исследованиям, может повышать уровень «хорошего» холестерина и тем самым снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Хобсон уверяет, что единого мнения о том, как кокосовое масло влияет на сердечно-сосудистую систему, пока нет. Он заявил, что этот продукт может повышать общий уровень холестерина и это плохо сказывается на здоровье сердца. Он рекомендует употреблять этот продукт в умеренных количествах и только тогда, когда хочется придать блюду кокосовый вкус.

Вместо кокосового масла диетолог посоветовал отдавать предпочтение традиционным оливковому и подсолнечному. Они богаты мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, полезными для здоровья сердца. Кроме того, эти масла в меньшей степени подвержены образованию канцерогенов при нагревании, объяснил специалист.

Ранее диетолог Мариан Гарсия Мартинес предупредила о вреде обезжиренного молока. По ее словам, в нем содержится почти столько же калорий, как и в обычном, но оно не дает чувства сытости.