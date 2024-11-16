Умерла актриса Светлана Светличная

16.11.2024 | 12:37

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом пишет Telegram-канал Starhit.

О кончине актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

Отмечалось, что актриса лично дала на это согласие.