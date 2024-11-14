Сетевое издание|18+|Четверг|14 ноя 2024|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда

Печать
Telegram

В России разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры, при этом не обращаясь в суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.

Инициативу уже запустили в Москве, до конца текущего года она коснется всей страны. Речь идет об уже завершенном ремонте, который до этого не был согласован, но теперь подтверждение потребовалось в связи с продажей объекта или другими обстоятельствами.

Если перепланировка соответствует строительным стандартам, безопасности, санитарным нормам, не нарушает вентиляцию и не создает мокрых зон над жилыми помещениями, собственник сможет узаконить ее в административном порядке.

Отмечается, что на вторичном рынке недвижимости в России почти 40 процентов квартир прошли через перепланировку, при этом в большинстве случаев она не была узаконена.

Ранее эксперт рынка недвижимости Юлия Кривенкова оценила целесообразность ремонта в съемной квартире. По ее словам, проводить работы стоит в том случае, если срок аренды составляет от трех лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме

  • Врач призвал россиян гладить курицу перед покупкой

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте