Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда

14.11.2024 | 16:09

В России разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры, при этом не обращаясь в суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.

Инициативу уже запустили в Москве, до конца текущего года она коснется всей страны. Речь идет об уже завершенном ремонте, который до этого не был согласован, но теперь подтверждение потребовалось в связи с продажей объекта или другими обстоятельствами.

Если перепланировка соответствует строительным стандартам, безопасности, санитарным нормам, не нарушает вентиляцию и не создает мокрых зон над жилыми помещениями, собственник сможет узаконить ее в административном порядке.

Отмечается, что на вторичном рынке недвижимости в России почти 40 процентов квартир прошли через перепланировку, при этом в большинстве случаев она не была узаконена.

Ранее эксперт рынка недвижимости Юлия Кривенкова оценила целесообразность ремонта в съемной квартире. По ее словам, проводить работы стоит в том случае, если срок аренды составляет от трех лет.