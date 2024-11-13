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В стране и мире

Женщина чистила зубы и случайно проглотила щетку

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Женщина из Индии случайно проглотила зубную щетку. Об этом пишет Pune Mirror.

40-летняя жительница города Пуна, штат Махараштра, проглотила 20-сантиметровую щетку, во время чистки зубов - когда чистила язык. После происшествия женщина сразу отправилась в больницу.

Гастроэнтеролог Абхиджит Карад, который лечил пациентку, был шокирован.

«Мы были удивлены, узнав, что она случайно проглотила целую зубную щетку. Поначалу это казалось невозможным. Однако позже она рассказала, как внезапно потеряла контроль над собой, что и привело к шокирующему инциденту», - сообщил он в интервью.

Несмотря на риск повреждения внутренних органов длинным и жестким предметом, женщина чудом избежала осложнений. Зубную щетку успешно извлекли, не причинив никакого вреда пищеводу или желудку.

«Это чрезвычайно редкое явление: в мире зарегистрировано менее 30 подобных случаев. Обычно они связаны с пациентами, страдающими психическими заболеваниями, такими как шизофрения, булимия или анорексия. Однако в данном случае женщина была абсолютно здорова и вменяема, что делает этот случай еще более удивительным», — добавил Карад.

Ранее сообщалось, что в Индии 23-летний мужчина несколько дней мучился от болей в животе и несварения. Врачи обнаружили, что причиной жалоб пациента был живой таракан в тонкой кишке.

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Источник — lenta.ru
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