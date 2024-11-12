Власти признали снижение урожая в России

12.11.2024 | 15:15

Урожай 2024 года в России снизится по сравнению с предыдущим по многим позициям, в том числе по продуктам «борщевого набора», зерновым и овощам открытого грунта. Об этом со ссылкой на документы Минсельхоза к заседанию правительства, которые представила глава ведомства Ольга Лут, сообщают «Известия».

Сильнее всего упал сбор картофеля - на 15 процентов, до 6,8 миллиона тонн. Урожай других овощей открытого грунта сократился на 2 процента (5 миллионов), зерновых - на 12 процентов (128,3 миллиона), пшеницы - на 11 процентов (86,9 миллиона), сахарной свеклы - на 6 процентов (39,9 миллиона), плодов и ягод - на 7 процентов (1,3 миллиона тонн).

Улучшить ситуацию удалось по масличным культурам - 28,1 миллиона тонн (плюс 5 процентов), сое - 7 миллионов (плюс 11 процентов), рапсу - 5 миллионов (плюс 14 процентов).

В ведомстве ситуацию объяснили тяжелыми погодными условиями, в том числе сильными весенними заморозками. Для закрытия потребностей внутреннего рынка правительство активнее задействует импорт продовольствия из дружественных стран.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заметил, что в этом году торговые сети начали закупки продукции за рубежом рекордно рано. Ретейлеры направили представителей в Египет и Белоруссию уже в сентябре. Ввоз картофеля из этих стран могут начать в феврале, когда российская картошка закончится.

Эксперт объяснил проблемы с собственным картофелем не только погодой, но и сокращением площади посевов на 10 процентов. Низкая стоимость продукции привела к проблемам у аграриев, и чтобы не нести убытки, они посеяли меньше. Проблемой стало и качество урожая. Картофель стал слишком мелким, и некоторые торговые сети его не принимают.

Накануне, 11 ноября, президент России Владимир Путин признал сохраняющийся дефицит отечественных яблок и призвал развиваться в направлении решения этой проблемы.