Россиян предупредили о последствиях самолечения каплями для носа

10.11.2024 | 08:30

Привыкание к сосудосуживающим каплям для носа грозит серьезными последствиями, предупредила россиян терапевт Наталья Кобелевская. О последствиях самолечения такими препаратами она поговорила с «Известиями».

По ее словам, сосудосуживающие препараты для носа многие принимают бесконтрольно, покупая популярный или привычный препарат, который раньше помогал.

«Начинает капать - вроде бы легче. Но проходит месяц-два такого периодического или постоянного приема, и начинается привыкание», - отметила Кобелевская.

Врач указала на то, что привыкание к каплям ведет к уменьшению количества рецепторов, которые реагируют на препарат, и человеку требуется все большая доза для достижения нужного эффекта. Однако прием капель в таких количествах в дальнейшем грозит подъемом артериального давления, пересыханию слизистой и образованию там корок, а также аносмией - потерей обоняния, перечислила Кобелевская.

Избавиться от зависимости от капель самостоятельно сложно, поэтому необходимо обращаться к отоларингологу, уточнила доктор. Чтобы не допустить привыкания к сосудосуживающим препаратам от насморка, необходимо принимать их только по назначению врача и только в обозначенное в инструкции время, заключила она.

Ранее терапевт, анестезиолог Марк Портер рассказал, что длительная осиплость может быть симптомом рака гортани. Кроме этого признака, о наличии злокачественного образования могут говорить непроходящий дискомфорт в горле, необъяснимая боль в ухе, необоснованный кашель и проблемы с глотанием, сказал врач.