По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

08.11.2024 | 16:51

Студия Disney готовится снять еще три фильма по франшизе «Звездные войны» с участием режиссера Саймона Кинберга. Об этом пишет Deadline.

По данным источника, кинематографист также выступит в качестве продюсера проектов совместно с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Предположительно, кинотрилогия «даст начало новой саге» и не будет продолжать события первых девяти фильмов.

В августе стало известно, что сериал «Аколит», сюжет которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», не будет продлен.