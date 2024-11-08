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В стране и мире

По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

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Студия Disney готовится снять еще три фильма по франшизе «Звездные войны» с участием режиссера Саймона Кинберга. Об этом пишет Deadline.

По данным источника, кинематографист также выступит в качестве продюсера проектов совместно с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Предположительно, кинотрилогия «даст начало новой саге» и не будет продолжать события первых девяти фильмов.

В августе стало известно, что сериал «Аколит», сюжет которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», не будет продлен.

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Источник — lenta.ru
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