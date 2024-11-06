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В стране и мире

Россиян предупредили о подстерегающей в новогодние праздники опасности

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Директор ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН Оксана Свитич предупредила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности, которая будет подстерегать россиян в новогодние праздники.

Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Академик рассказала, что пик заболеваемости ОРВИ в 2022 и 2023 годах приходился на ноябрь-декабрь, однако в этом году он сдвинется на декабрь-январь из-за поздно начавшейся осени.

«То есть вероятность, что пик заболеваемости ОРВИ у нас как раз коснется новогодних праздников, очень велика», - заявила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риск появления похмелья после новогоднего застолья. Доктор порекомендовал выпить 50 граммов оливкового масла перед тем, как употреблять алкоголь, а также закусывать спиртное горячей пищей.

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Источник — lenta.ru
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