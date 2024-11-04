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В стране и мире

Кинолог назвал самые опасные для детей породы собак

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Кинолог из США назвал три породы собак, которых, по его мнению, не следует заводить в доме, где есть маленькие дети. Об этом сообщает Daily Star.

Гаррет Винг из штата Флорида 18 лет работал с собаками в правоохранительных органах, а позже начал заниматься их тренировкой в частном порядке. На первое место в списке опасных для детей собак он поставил тибетских мастифов. Кинолог отметил, что они могут достигать роста более 65 сантиметров и весить до 68 килограммов.

«Собака способна расправиться со стаей волков. И вы думаете, что вам нужно такое в доме, где есть маленькие дети? Совсем необязательно», - заявил Винг.

На второе место он поместил немецких догов. Специалист объяснил, что эти собаки очень крупные и могут весить более 90 килограммов. Хотя доги и могут быть замечательными питомцами, ради них придется внести слишком много изменений в повседневную жизнь. Он уверен, что такая собака «слишком велика для большинства домов».

Первыми в списке опасных собак Винг назвал итальянскую породу кане-корсо. По мнению кинолога, эти крупные животные, вес которых может достигать 50 килограммов, а рост более 70 сантиметров, слишком опасны для содержания дома.

«Эти собаки слишком трудны для 99,9 процента людей. Мы говорим это не только как профессионалы, но и как владельцы кане-корсо. Это настоящие танки, и в вашем районе они точно не нужны», - заявил Винг.

Ранее кинолог из США назвала шесть пород собак, которые она бы не рекомендовала заводить владельцам-новичкам. На первое место в списке худших собак для новичков она поставила австралийских овчарок.

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Источник — lenta.ru
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