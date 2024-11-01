Невролог призвал не голодать в некоторые дни

01.11.2024 | 15:16

В дни скачков атмосферного давления лучше отказаться от строгих диет, отметил невролог Алексей Кудряшов. Некоторых людей он призвал не голодать в эти дни в беседе с aif.ru.

По словам врача, исследования доказали зависимость роста числа случаев некоторых форм инсульта от колебаний атмосферного давления. Чтобы защитить свое здоровье в это время, людям с диабетом или артериальной гипертензией нужно не пропускать измерения показателей глюкозы и давления, а также принимать необходимые препараты, напомнил врач.

Кудряшов обратил внимание на то, что в эти дни важно также внимательно подходить к своему рациону.

«Чтобы предотвратить дезадаптацию организма во время магнитной бури или смены атмосферного давления, необходимо соблюдать режим дня, спать не меньше семи часов, полноценно питаться, отказаться от голодания и не переедать», - заключил он.

Ранее невролог, медицинский эксперт Наталья Корявцева заявила, что регулярные тренировки на 20-30 процентов снижают риск инсульта. По ее словам, пользу приносят прогулки и простые упражнения.