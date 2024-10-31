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В стране и мире

Россиянам назвали неожиданную пользу гречки

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Врач-диетолог Марина Макиша назвала неожиданное полезное свойство гречки. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она заявила, что этот популярный продукт продлевает молодость.

Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Гречка - это не только источник белка и полезных микроэлементов, в ней присутствует очень много различных антиоксидантов. Благодаря этому гречка (...) помогает сохранять красоту, молодость и здоровье кожи», - рассказала Макиша.

Врач добавила, что этот продукт также поддерживает здоровье сердца и сосудов. Кроме того, гречка, по ее словам, помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Ранее Макиша в программе «О самом главном» назвала ягоду, употребление которой защищает от сахарного диабета. Диетолог заявила, что таким свойством обладает малина.

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Источник — lenta.ru
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