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В стране и мире

Врач назвал первый симптом сахарного диабета

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Терапевт Амир Хан назвал усталость первым симптомом сахарного диабета. Об этом сообщает Surrey Live.

По словам врача, все люди с диабетом, которые к нему обращались, жаловались на усталость. Он объяснил, что при сахарном диабете второго типа организм не может высвобождать энергию из сахаров, поэтому получает ее из запасов белка и жира. Их сложнее расщеплять, и они дают не так много сил, поэтому и возникает усталость, отметил Хан.

Другими симптомами диабета доктор назвал частые инфекции мочевыводящих путей, молочницу, постоянные позывы в туалет.

«Многие люди связывают диабет второго типа с избыточным весом. Хотя он действительно является фактором риска, в действительности человек часто начинает необъяснимо худеть, когда организм расщепляет жиры и белки вместо сахара», - уточнил Хан.

Также при сахарном диабете развивается невропатия, при которой появляются покалывание, боль, жжение в ногах. Это состояние возникает из-за повреждения сахаром кровеносных сосудов в конечностях, отметил терапевт.

Ранее Хан назвал восемь вредных для сердца и легких предметов быта. Например, по его словам, аромасвечи и освежители воздуха негативно влияют на сердце и легкие.

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Источник — lenta.ru
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