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В стране и мире

Российский школьник получил пулю в голову во время урока

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Девятиклассник получил пулю в голову во время урока в одной из сельских школ Пермского края. Об этом пишет «Парма-Новости».

По данным издания, все произошло 16 октября. Пуля, выпущенная из пневматической винтовки в спортзале во время урока «Основы безопасности и защиты Родины», попала в правый висок 15-летнему школьнику. Предварительно, во время ЧП в помещении не было педагога.

Мальчика спасли. Он находится в отделении нейрохирургии в Перми.

По какой именно причине все произошло, пока неизвестно - в самом селе обсуждают две версии случившегося. Сейчас следователи-криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее школьник из в Ямало-Ненецкого автономного округа принес оружие на учебу и случайно выстрелил из него в одноклассницу.

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Источник — lenta.ru
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