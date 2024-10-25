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В стране и мире

Россиянам назвали полезный способ употребления картошки

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезный способ употребления картошки. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал есть ее с кожурой. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что картошка, несмотря на высокий гликемический индекс, содержит полезные вещества. По словам доктора, больше всего их находится в кожуре. В ней, как уточнил врач, есть витамины B, С, клетчатка, минералы и другие микроэлементы.

«Картошка — это не очень бесполезная вещь», — заключил медик.

Ранее Мясников заявил, что обезжиренные продукты приводят к заболеваниям сердца. Кроме того, по его словам, они сильно повышают уровень сахара в крови.

До этого врач рассказал об опасности манной каши. Мясников предупредил, что этот популярный вид завтрака может привести к развитию сахарного диабета и ожирения.

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Источник — lenta.ru
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