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В стране и мире

Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

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Мошенники создали поддельный сайт для сбора денег на поддержку обороноспособности России. О новом способе кражи денег, который придумали злоумышленники, предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram.

В ведомстве сообщили, что поддельный сайт принадлежит несуществующей организации «Спецфонд ВПК». Мошенники предлагают пользователям инвестировать в оборонно-промышленный комплекс России, купив акции компании или других организаций, например, концерна «Калашников». Цена за одну «акцию» начинается от 10 тысяч рублей.

Кроме того, отметили в МВД, злоумышленники не только выманивают деньги жертвы, но и могут попытаться получить контроль над его телефоном с помощью мобильного приложения.

«Так они получают доступ сразу ко всем счетам», — говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о злоумышленниках, рассылающих письма от лица Росфинмониторинга. В подобных сообщениях мошенники сообщают гражданам, что якобы их подозревают в финансировании незаконной деятельности.

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Источник — lenta.ru
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