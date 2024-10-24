Стало известно о скором уходе «Ашан» из России

24.10.2024 | 15:13

Французская группа Auchan находится на завершающей стадии продажи своего бизнеса в России, речь идет о сделке по главному ее активу в РФ - подразделении ООО «Ашан». Об этом сообщает газета La Lettre со ссылкой на источники.

Отмечается, что Auchan, владеющая в России сетью гипермаркетов, сумела найти покупателя для своей дочерней компании в РФ. При этом название будущего собственника собеседники газеты раскрывать не стали. «Auchan нашла местного покупателя для ухода из России», - говорится в материале.

Компания «Ашан» работает на российском рынке с 2002 года. Однако после начала боевых действий на Украине подразделение Auchan начало функционировать в автономном режиме и перестало отправлять дивиденды материнской компании. На этом фоне руководство Auchan приняло решение избавиться от проблемного актива в РФ.

Уточняется, что группа Auchan намерена в скором времени уйти не только с российского, но и с венгерского рынка. При этом она сохранит свое присутствие на Украине. Основателем Auchan является французский миллиардер Жерар Мюлье. «Ассоциации семьи Мюлье» (Association Familiale Mulliez) сделали выбор остаться на Украине», - заключила La Lettre.

О рисках ухода Auchan из России в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) РФ предупреждали еще в конце 2023 года. В середине апреля 2024-го дочерняя компания «Ашана» Ceetrus закрыла сделку по продаже своих активов в России. Новым владельцем ее активов стала компания «Торговые галереи». При этом в подразделении Auchan тогда опровергли слухи о скором уходе с российского рынка.