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В стране и мире

Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку

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Зимняя стеклоомывающая жидкость, так называемая незамерзайка, к наступлению холодов подорожает в два раза по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас канистра обойдется в тысячу рублей (годом ранее - 600 рублей), но к зиме она станет еще дороже, предупреждает Mash.

Руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин объяснил рост стоимости запретом на использование метанола. Абсолютизированный изопропиловый спирт безопасен, но стоит дороже ядовитой жидкости.

По словам эксперта, поводом для такого решения стали случаи отравления незамерзайкой, некоторые покупатели начали употреблять ее внутрь вместо пищевого спирта. Однако люди жалуются на новую формулу - помимо высокой цены, она замерзает и плохо пахнет.

Также Шапарин напомнил, что дороговизна официального продукта приводит к росту объемов нелегальной незамерзайки, которая делается как раз из метанола и продается на улице. При этом никаких сертификатов безопасности у нее нет.

Ранее полиция обнаружила в Тульской области цех по производству стеклоомывающей жидкости с метанолом и склад с продукцией. Возбуждено уголовное дело.

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Источник — lenta.ru
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