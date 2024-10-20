Врач объяснила причины набора веса осенью

20.10.2024 | 08:53

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская объяснила, почему осенью люди часто набирают вес. Свое мнение о причинах набора веса в межсезонье она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Островской, осенью из-за изменения температуры воздуха и сокращения светового для в организме вырабатывается меньше серотонина, вследствие чего развиваются апатия, сезонная хандра и подавленность. В результате, чтобы восполнить дефицит этого «гормона радости», человек непроизвольно начинает есть больше жирной и сладкой пищи, объяснила врач.

Кроме того, как отметила эндокринолог, в осенний период начинается учебный год - для родителей студентов и школьников это серьезный стресс. Из-за усталости меняется распорядок дня: не остается сил выйти на прогулку или сходить в спортзал.

Не всегда располагает к активному отдыху и переменчивая осенняя погода, продолжила Островская.

«Если летом мы много времени проводим на свежем воздухе, гуляем, катаемся на велосипедах и роликах, то поздней осенью у большинства людей пропадает желание лишний раз выходить на улицу. Такое снижение уровня физической активности неизбежно приводит к набору веса», - пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина, много лет терпевшая оскорбления из-за своего внешнего вида, похудела на 68 килограммов с помощью группы поддержки. Отмечается, что Эмма Макгэрри начала набирать вес после травмы колена, которую получила, когда готовилась вступить в ряды британских военно-воздушных сил.