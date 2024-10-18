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В стране и мире

Жители Подмосковья пожаловались на кидающих камни в машины птиц

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Жители ЖК «Пилот 918» в подмосковных Люберцах пожаловались на птиц, которые кидают камни с высоты 22-го этажа и портят машины. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

Сообщается, что птицы кидают камни с крыш — те лежат там по норме застройщика и нужны, чтобы крыша не промерзла. При этом, по словам одной из жительниц ЖК, камни должны быть закреплены сеткой, но лежат «просто так».

Уже повреждены несколько автомобилей, в некоторых выбиты стекла. Такие повреждения не попадают под страховой случай и ОСАГО.

Жители «Пилота 918» уже писали заявления в полицию и обращались в управляющую компанию (УК), но никаких изменений не последовало. При этом в УК рассказали, что на соседней улице в настоящее время строят новый ЖК и там разбили гнезда птиц, которые перекочевали в заселенный уже дом.

Ранее в Москве в районе Бескудниково поймали курицу, которая клевала машины. При этом на тот момент было неизвестно, откуда она появилась и кто ее хозяин.

Фото pxhere.com.

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Источник — lenta.ru
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