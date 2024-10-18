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В стране и мире

Россиянам рассказали о пользе остывшего кофе

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Остывший кофе продолжает быть полезным для здоровья, отметила нутрициолог Ирина Юзуп. О пользе такого напитка она рассказала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

«В нем остаются антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и защищают организм от повреждений, а также кофеин, который помогает взбодриться и повысить концентрацию. Конечно, остывший кофе может приобрести не очень приятный вкус, а если он долго стоит открытым, может окислиться или же стать горьким», — предупредила врач.

Ее коллега нутрициолог Юлия Чернобровкина обратила внимание на то, что аккуратнее нужно быть с остывшим кофе с добавлением молока (латте, капучино, раф), поскольку при комнатной температуре молочная продукция быстро портится.

Она отметила, что даже ультрапастеризованное молоко, которое в закрытой таре может храниться полгода при температуре до +25℃, после вскрытия уже через несколько дней становится непригодным для питья.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала самый полезный вид кофе. Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый.

Фото pxhere.com.

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Источник — lenta.ru
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