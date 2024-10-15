Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|16:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиянин не убирался в квартире и лишился жилья

Печать
Telegram

Жителя города Ельца Липецкой области выселили из квартиры за антисанитарию и долги по оплате ЖКХ. Об этом сообщает газета «МК».

Россиянин проживал в доме по улице Октябрьской. В квартире мужчины скопилось много грязи, из-за чего появились неприятный запах и тараканы. В жилье прогнили полы и отсутствовали межкомнатные двери.

Жилец задолжал за коммунальные услуги более 80 тысяч рублей, из-за чего газ, отопление и электричество были отключены.

Городская администрация подала иск против россиянина. Суд постановил выселить его из квартиры без предоставления другого помещения.

Ранее жительница Челябинска завела в квартире почти полсотни кошек, тем самым вынудив съехать пожилую мать и несовершеннолетнего сына.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте