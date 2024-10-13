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В стране и мире

Сотни человек отравились зефиром из «ВкусВилла»

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Сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл», заявив, что после употребления у них начались диарея и тошнота. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

Подписчики канала отправили магазину письмо с жалобой, на что «ВкусВилл» ответил соболезнованиями и посоветовал обратиться к врачу. При этом в конце письма представители магазина заявили, что их продукция качественная.

Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль. Они предположили, что причиной произошедшего может быть мальтит - спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя.

Это вещество оказывает слабительное действие, вызывает диарею, не рекомендуется детям, подросткам и беременным женщинам.

Ранее в Камчатском крае произошло массовое отравление школьников, из-за чего в медицинские учреждения с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 11 детей. Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия.

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Источник — lenta.ru
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