Посудомойку из Следственного комитета России обвинили в терроризме

12.10.2024 | 11:52

Следователи предъявили обвинение Александре Житенко, работавшей посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщине вменяется участие в террористической организации. Речь идет о запрещенной в России «Артподготовке».

Житенко отрицает вину. В настоящее время она проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Если по ее результатам женщину признают вменяемой, дело направят на утверждение в прокуратуру, а затем в суд.

Вместе с ней по делу проходят еще несколько человек, в их числе бывший сотрудник «РЖД» Алексей Демченко. Он частично признал свою вину. По его словам, он ничего не знал о подготовке теракта и не способствовал этому.

Об их участии в террористической организации правоохранители узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать со следствием.