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В стране и мире

Россиянкам назвали три необходимые вещи в гардеробе

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Стилистка Мария Шеди назвала россиянкам необходимые вещи в гардеробе. Ее комментарий публикует «Москва 24».

В первую очередь, эксперт посоветовала женщинам приобрести качественный дорогой пиджак из костюмной ткани. «Плюс очень важно обратить внимание на пошив: если на стыке деталей строчка идет волной, вещь будет смотреться дешево», — отметила она.

В то же время специалистка включила в список брюки с модным в настоящее время свободным силуэтом и свитер из натуральной мягкой ткани, например из мохера или кашемира. При этом предпочтительно выбирать фасоны крупной вязки.

«Важный нюанс: на свитере не должно быть катышков, иначе это сделает весь образ дешевым. Их сразу нужно убирать специальной машинкой», — указала собеседница издания.

В сентябре голливудская стилистка Джейми Мизрахи назвала четыре необходимые вещи для звездного гардероба.

Фото pxhere.com.

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Источник — lenta.ru
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