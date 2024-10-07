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В стране и мире

В России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам

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В России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента приняли на совещании у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова.

Согласно инициативе, все едущие по улицам автомобили фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, имеющая доступ к системе страхования, начнет проверять данные по номерам автомобилей на фотографиях с базой по ОСАГО.

При отсутствии договора система ГИБДД на следующий день отправит еще один запрос. При повторном отсутствии страховки водитель получит предупреждение через «Госуслуги». Эксперимент будет действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее в Госдуму внесли проект об увеличении одного штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. На сегодня размер выплаты составляет 800 рублей.

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Источник — lenta.ru
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