Россияне полюбили отдыхать в Абхазии

05.10.2024 | 10:59

Абхазия почти сравнялась с Турцией по популярности у россиян - в первом полугодии 2024 года туда было совершено 2,163 миллиона поездок.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные погранслужбы ФСБ.

В Турцию россияне выезжали 2,522 миллиона раз. На третьем месте в топ-направлениях Казахстан, куда было совершено 1,235 миллиона поездок.

Согласно данным ФСБ, также выросло число выездов россиян в Китай, Грузию и Таиланд.

2 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что курортный город побил рекорд последних трех лет по числу туристов.