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В стране и мире

Россияне полюбили отдыхать в Абхазии

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Абхазия почти сравнялась с Турцией по популярности у россиян - в первом полугодии 2024 года туда было совершено 2,163 миллиона поездок.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные погранслужбы ФСБ.

В Турцию россияне выезжали 2,522 миллиона раз. На третьем месте в топ-направлениях Казахстан, куда было совершено 1,235 миллиона поездок.

Согласно данным ФСБ, также выросло число выездов россиян в Китай, Грузию и Таиланд.

2 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что курортный город побил рекорд последних трех лет по числу туристов.

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Источник — lenta.ru
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