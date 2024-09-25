Россиянам назвали три способа экономить деньги

25.09.2024 | 09:59

Если россиянин решил экономить деньги, то главное соблюдать системный подход - постоянно откладывать какой-то процент с любого дохода. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его цитирует «Газета.Ru».

Экономист заявил, что есть три сберегательные стратегии. Первая предполагает, что человек откладывает по 5-10 процентов с каждой заработной платы, даже если размер этого оклада не очень велик. Главное, чтобы формирование финансового запаса вошло в привычку. Таким образом, при зарплате в 75 тысяч рублей можно накопить за год 30 тысяч.

Тот, кто выбрал вторую стратегию, каждый вечер отправляет в сбережения «хвостики» от той суммы, что осталась на счету. Например, если там было 1579 рублей, то девять или 79 рублей нужно положить в «копилку».

Наконец, третья стратегия означает, что человек откладывает 100 рублей каждый день из ежедневных расходов. Для этого следует уменьшить количество, или вообще отказаться от некоторых привычных покупок. Это касается, например, кофе на вынос или сигарет.

Также Щербаченко посоветовал россиянам заранее планировать крупные покупки и воздерживаться от спонтанных трат.

Ранее, аналитик Дарья Копылова призвала жителей России «затянуть пояса» и отказаться от лишних трат и покупок предметов роскоши. Кроме того, она предостерегла их от того, чтобы закрывать кредитами падение уровня жизни на фоне растущей инфляции.