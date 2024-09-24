Исследователи представили портрет покупателей водки

24.09.2024 | 13:23

Водку в России чаще всего приобретают женатые мужчины старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

Уточняется, что женщины за последний год стали покупать водку реже.

Более 80 процентов покупателей этого алкогольного напитка - россияне старше 35 лет. Число покупателей в возрасте от 25 до 34 лет снизилось на 15 процентов, а в возрасте от 18 до 24 лет - наоборот, увеличилось на 7 процентов.

За год средний чек вырос на 9,9 процента и составил 332 рубля.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в перспективе в России будет введено ограничение на продажу крепкого алкоголя до 21 года.