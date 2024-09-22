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В стране и мире

На ЮАР обрушился сильный снегопад

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На Южно-Африканскую Республику (ЮАР) обрушился сильный снегопад, который парализовал движение по дороге между городами Йоханнесбург и Дурбан. Об этом сообщает издание France 24.

«В Южной Африке идет снег. Снегопады наблюдаются в провинциях Восточный Кап, Квазулу-Наталь, Свободное государство и Гаутенг», — отмечается в публикации со ссылкой на южноафриканские источники.

Высота снегового покрова на некоторых территориях достигла двух метров. По сведениям журналистов, на автомагистралях в районах непогоды работают аварийные службы.

Водители грузовиков заблокированы уже более 13 часов, им доставляются одеяла и еда. «Прошло много, много лет с тех пор, как мы видели снег», — рассказали журналистам местные жители.

Ранее в Гренландии обратили внимание на ускоренное таяние ледников.

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Источник — lenta.ru
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