На ЮАР обрушился сильный снегопад

22.09.2024 | 14:01

На Южно-Африканскую Республику (ЮАР) обрушился сильный снегопад, который парализовал движение по дороге между городами Йоханнесбург и Дурбан. Об этом сообщает издание France 24.

«В Южной Африке идет снег. Снегопады наблюдаются в провинциях Восточный Кап, Квазулу-Наталь, Свободное государство и Гаутенг», — отмечается в публикации со ссылкой на южноафриканские источники.

Высота снегового покрова на некоторых территориях достигла двух метров. По сведениям журналистов, на автомагистралях в районах непогоды работают аварийные службы.

Водители грузовиков заблокированы уже более 13 часов, им доставляются одеяла и еда. «Прошло много, много лет с тех пор, как мы видели снег», — рассказали журналистам местные жители.

Ранее в Гренландии обратили внимание на ускоренное таяние ледников.