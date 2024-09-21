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В стране и мире

Сбитую машиной медведицу Асю вылечили и отпустили на природу

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Медведицу Асю, которую в Северной Осетии сбила машина, вылечили и отпустили на природу. Об этом сообщает Telegram-канал.

Специально для пострадавшей волонтеры построили вольер, в котором выхаживали ее больше четырех месяцев.

Так, специалисты тщательно следили за питанием дикого зверя — кормили только тем, что он самостоятельно может добыть в горах.

Помимо этого, эксперты следили за тем, чтобы медведица не привыкла к людям. Когда Ася окрепла, ее вывезли на волю и отпустили в условия естественной среды.

Ранее в сентябре россияне спасли 300-килограммовую акулу. Рыбакам пришлось вытянуть запутавшуюся рыбу на мелководье, чтобы освободить от сетей.

Видео Mash Gor.

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Источник — lenta.ru
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