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В стране и мире

В России раскрыли зарплату «настоящего мужчины»

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«Настоящий мужчина», по мнению большей части женщин, должен зарабатывать в России зарплату в размере от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 25 процентов россиянок, принявших участие в опросе, проведенного аналитиками портала Bankiros.

Опрос проводился в период с 13 по 20 сентября 2024 года среди 3 035 респондентов.

По итогам исследования выяснилось, что еще по 14 процентов граждан сочли приемлемой зарплатой для мужчины ежемесячный оклад в размере 100-150 и 300-500 тысяч рублей соответственно. По мнению 9 процентов, его доход должен составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 5 процентов оптимальным заработком для мужчины сочли сумму от миллиона рублей и выше.

В свою очередь, еще 4 процента назвали приемлемой ситуацию, при которой мужчина в России зарабатывает в месяц 50-100 тысяч рублей. По мнению 2 процентов опрошенных, хорошей зарплатой станет оклад в 35 тысяч, а для 1 процента респондентов заработок «настоящего мужчины» в РФ должен составлять 35-50 тысяч. Как отметили 7 процентов респондентов, мужчина в России «никому ничего не должен, он может хоть вообще не работать». Еще 19 процентов заявили, что они представители мужского пола и им интересно узнать, как отвечают женщины.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщило, что 48 процентов опрошенных россиян назвали сумму в 100-200 тысяч рублей достойной ежемесячной зарплатой. По мнению почти каждого пятого (19 процентов) респондента, приемлемый оклад должен превышать отметку в 500 тысяч. В июле прошлого года минимальная «зарплата мечты» у большинства россиян составляла 133 тысячи рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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