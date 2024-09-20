Российские врачи достали ветку из живота шестилетнего ребенка

20.09.2024 | 13:33

В Санкт-Петербурге врачи из больницы имени Раухфуса достали ветку из живота шестилетнего ребенка. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, юную россиянку привезли на скорой с Лермонтовского проспекта. Выяснилось, что девочка гуляла во дворе дома. Неизвестный мальчик толкнул ее в кусты. Она упала на голую ветку, и та вонзилась ей в бок.

Медикам удалось извлечь инородное тело из брюшной стенки. С заявлениями в полицию, по информации «Фонтанки», пока никто не обращался.

До этого сообщалось, что в Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма.

Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Там у него диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и закрытую травму грудной клетки. Медики также выявили у школьника ушиб легких, травму живота и открытый перелом правой голени.

В итоге полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, ребенка так и не удалось реанимировать.