«Однушки» обвинили в снижении рождаемости в России

19.09.2024 | 16:33

Сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с нынешними тенденциями на рынке недвижимости. Его слова о последствиях массового строительства «однушек» для российской демографии приводит «Подъем».

По мнению Широкова, однокомнатные квартиры непригодны для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели. «Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — заявил он. Стимулировать рождаемость помогло бы увеличение в предложении доли просторных квартир. Малометражки Широков называет «путем в никуда» и считает необходимым взять отрасль под контроль государства.

В целях «развития семейственности» сенатор предлагает уменьшить объем строительства таких объектов, пишет «СенатИнформ». Такие квартиры, как пояснил Широков, должны служить для россиян скорее маневренным фондом, чем основным жильем.

Как быть тем гражданам, для кого покупка «однушки» — выбор, продиктованный бюджетом, Широков не пояснил. Большую важность, по его мнению, представляет комплексное решение демографического кризиса в стране, одним из элементов которого и является жилой фонд. «Я далек от того, чтобы предлагать волшебную таблетку, которая одна решит большую демографическую проблему. Другими элементами пазла должны стать способы господдержки возможности граждан приобретать более комфортабельное жилье», — рассказал он журналистам.

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх. Ранее аналитики спрогнозировали спад цен на жилье в связи с запретом на строительство микроквартир.