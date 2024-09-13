13.09.2024 | 18:05

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к третьей мировой войне. Встревожился из-за планов украинского лидера ирландский журналист Чей Боуз, его комментарий доступен в соцсети Х.

«Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть», — заявил западный журналист. По его мнению, Киев должен потерпеть очевидное поражение, после чего его союзникам придется развязать новую мировую войну для спасения Украины.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался о планах США разрешить Украине бить вглубь России. Он назвал это решение шагом к третьей мировой войне.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

В частности, в ходе визита Блинкен обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России. Госсекретарь заверил, что доложит о результатах переговоров американскому президенту Джо Байдену.