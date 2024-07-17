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В стране и мире

В России предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной жары

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Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей 2024 года. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что речь в первую очередь идет о помидорах - возобновления их урожайности аграрии ждут только через три месяца. На сегодняшний день растения перестали плодоносить в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Крыму и новых регионах, пишет издание.

Отмечается, что в южных субъектах России цена помидор выросла с 50-70 рублей за килограмм в прошлом году до 80-100 рублей - в этом.

«Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары, которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура», - рассказала сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители из-за ожидающихся проблем с урожаем и, соответственно, доходами, начали приостанавливать обновление парка, в том числе падают продажи комбайнов.

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Источник — lenta.ru
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