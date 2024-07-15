Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|11:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России разрешат ремонтировать автомобили по страховке дольше

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России захотели разрешить ремонтировать автомобили по страховке в полтора раза дольше. Соответствующий законопроект комиссии по законопроектной деятельности предложил сенатор Андрей Кутепов, сообщает газета «Ведомости».

По словам представителя Кутепова, правительство поддерживает инициативу, и она поступит в Госдуму в ближайшие недели. Впервые увеличить срок ремонта в рамках ОСАГО предложили в апреле 2023 года. По итогам заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сенатор подготовил проект закона о продлении этого периода с 30 до 45 дней. Инициативу объяснили проблемами с поставками запчастей, из-за которых страховщики не успевают завершить работы и облагаются штрафами.

Первую версию поправок не стали рассматривать из-за двух возражений: ремонт затягивался при определенных условиях и оценить перспективы нововведений было сложно из-за отсутствия статистики. Поэтому законопроект был отправлен на доработку. В текущей итерации кабмин поручил проработать механизмы документального подтверждения невозможности проведения ремонта в течение 30 рабочих дней и не допустить злоупотребления страховщиками новой нормой.

По словам директора департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александра Цыганова, увеличение срока ремонта — вынужденная и необходимая мера. Страховщики столкнулись с объективными проблемами с поиском запчастей на машины, производители которых либо свернули бизнес в России, либо их продукция поставляется параллельным импортом. Сейчас страховщики предлагают выплаты деньгами, чтобы уложиться в установленный срок, но это решение часто не устраивает стороны.

Ранее сенаторы предлагали сделать полисы обязательного страхования дешевле для российских машин в зависимости от уровня их локализации производства на территории страны. Однако инициативу не поддержали из-за отсутствия законодательного определения понятий «пониженная базовая ставка» и «локализация производства транспортного средства», а также порядка их применения.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте