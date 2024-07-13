В Госдуме раскрыли масштаб воровства в Минобороны

13.07.2024 | 08:58

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о масштабах воровства в Минобороны России. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.

«Сейчас при обсуждении проблем стратегического планирования в Госдуме специалистом-математиком был назван конкретный масштаб воровства в Минобороны при прошлом министре: 11 триллионов рублей», - написал депутат.

Российское Минобороны попало в центр коррупционных скандалов.

В частности, 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов - генерала подозревают в получении взятки. До этого силовики задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере.