Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

06.07.2024 | 11:24

Жара делает людей раздражительными и снижает сообразительность, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Разрушительное воздействие высокой температуры на психику доктор объяснила в своем Telegram-канале.

По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными. Если человек спит в жарком помещении, то на следующий день он гарантированно будет соображать хуже, добавила доктор. Эндокринолог отметила, в жаркие дни происходит больше преступлений, в интернете оставляют больше негативных комментариев, а водители чаще гудят в пробках.

Павлова объяснила, что так мозг реагирует на стресс: чем жарче на улице, тем организму сложнее выполнять свои функции. Он бросает все силы на охлаждения и активизируют работу тех частей мозга, которые задействованы в терморегуляции, поэтому уровень самоконтроля падает. При этом, как оказалось, плохо себя чувствуют не только пожилые люди или те, у кого есть хронические заболевания, но и здоровые молодые люди.

Доктор добавила, что в жару также меняется восприятие реальности. В такую погоду люди чаще воспринимают действия окружающих как враждебные и отвечают тем же, заключила она.

Ранее Павлова развеяла популярный миф о вреде яиц. По словам врача, негативных последствий не будет, даже если съедать по 12 яиц в неделю.