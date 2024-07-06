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В стране и мире

В российских аптеках пропал препарат из списка жизненно важных

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В российских аптеках пропал популярный слабительный препарат «Сенаде», включенный в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулирует государство, а также выдает их на льготной основе отдельным категориям граждан. Об этом сообщает РБК.

Новые поставки лекарства ожидаются не ранее конца лета, сообщили представители компании-производителя Dr. Reddy's Laboratories. При этом в пресс-службе не уточнили причины отсутствия препарата.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрированы еще три аналога «Сенаде». Они продаются под брендами «Сенадексин», «Сеннагуд», «СЕННАЛЕС-Русюро». Отмечается, этих препаратов также нет в наличии в ряде интернет-аптек, среди которых Apteka.ru, «Здравсити», ЕАПТЕКА, «Асна», «Планета здоровья».

Поставки подобных препаратов начиная с 2022 года сильно упали, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В частности, в 2023 году рынок получил их на 55 процентов меньше, чем в 2022-м. При этом, уже в 2022 году относительно 2021-го поставки сократились на 52 процента.

Эксперт отметил, что в основном рынок формировал как раз «Сенаде», на который в 2023 году приходилось 84 процента от общего натурального объема аналогичных препаратов, в 2022 году — 89 процентов, а в 2021-м почти 96 процентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что внутренний рынок препаратов и медицинских изделий растет как в денежном, так и в натуральном выражении. По ее словам, 63 процента продаваемых в стране наименований производятся в России.

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Источник — lenta.ru
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