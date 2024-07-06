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В стране и мире

В России решили определить критерии излишнего использования иностранной лексики

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В России решили определить критерии излишнего использования иностранной лексики. Соответствующие нормативы установят министерство просвещения, министерство образования и науки, а также Минкульт, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей, размещенного на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что установление границ чрезмерного употребления заимствований необходимо для защиты от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия и пресечения деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России.

Согласно документу, все три министерства должны закончить эту работу в первом квартале 2025 года. Доклад об этом они представят в кабинет министров страны.

Также Минцифры, Минкульт и Федеральная антимонопольная служба будут противодействовать чрезмерному употреблению заимствованной лексики в наружной рекламе. О результатах этой работы ведомства будут ежегодно отчитываться в правительстве.

В июне сообщалось, что правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, которая предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также говорит о его особом статусе как государственного. Документ подчеркивает важность сохранения языкового многообразия, развития духовно-нравственных ценностей.

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Источник — lenta.ru
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