Россиян предупредили о провоцирующем рак дефиците одного витамина

02.07.2024 | 13:44

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что дефицит витамина D может провоцировать развитие рака кишечника.

Выпуск передачи, в котором медик предупредил россиян об одном факторе, способном приводить к онкологии, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист отметил, что влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. Из полипов затем, как объяснил доктор, может развиться рак. «От полипа до рака — 10 лет», - добавил медик.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак онкологического заболевания. Доктор рассказал, что затрудненное глотание может быть симптомом рака пищевода. По его словам, по этому признаку он узнал о раке у своей матери Ольги Мясниковой.

До этого Мясников заявил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы может быть симптомом рака. Он подчеркнул, что такую кисту необходимо удалять.