Сетевое издание|18+|Четверг|27 июн 2024|17:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России раскрыли подробности участия мигрантов в СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Получившие российское гражданство мигранты не направляются в какие-то обособленные подразделения, а вливаются в уже существующие. Подробности раскрыл «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«Их не отправляют в какие-то обособленные подразделения. А как и каждый гражданин, который прошел подготовку, заключил контракт на прохождение военной службы, они вливаются в уже существующие подразделения, ведущие боевые действия. Дальше качество службы зависит уже от личных качеств человека», — сказал депутат.

Красов подчеркнул, что, если человек действительно решил связать свою жизнь и судьбу с Россией, он будет выполнять боевые задачи не хуже тех, кто получил гражданство по праву рождения.

«Если его намерения чисты, если он захотел связать свою жизнь с нашей великой страной, он будет воевать качественно, выполнит все задачи, которые ставят перед ним высшие начальники в ходе СВО», — заключил политик.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону специальной военной операции.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте