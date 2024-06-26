Домохозяйкам посоветовали кинуть в мусорное ведро лимон

26.06.2024 | 17:39

Дольки лимона, брошенные в мусорное ведро, помогут справиться со зловонием. Советом по необычному использованию цитрусового с домохозяйками поделились эксперты «БелНовости».

Эксперты при этом указали, что в большинстве случаев избавление от мусора и мытье емкости позволяют решить проблему.

Однако при долгом использовании ведро может сильно «пропитаться» неприятным запахом.

Домохозяйкам посоветовали отрезать пару-тройку долек лимона и бросить их в ведро. Это мгновенно «замаскирует» неприятный запах.

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