Онколог назвала вызываемые алкоголем семь видов рака

22.06.2024 | 14:16

Люди с алкогольной зависимостью чаще болеют раком по сравнению с теми, кто не пьет, предупредила врач-онколог Анастасия Марьенко. В беседе с «Доктор Питер» она назвала семь видов рака, развитие которых вызывает спиртное.

Марьенко предупредила, что регулярное потребление алкоголя увеличивает риск рака толстой и прямой кишки, пищевода, печени, горла, гортани и полости рта. Также, по ее словам, вредная привычка может спровоцировать развитие онкологических поражений молочной железы как у мужчин, так и у женщин.

Алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки организма, повреждая их ДНК и нарушая нормальные процессы деления. Поврежденные клетки могут превращаться в раковые, что приводит к развитию онкологического заболевания.

Онколог отметила, что потребление алкоголя тесно связано с развитием злокачественных поражений печени и пищевода, также он влияет на выработку гормонов, в частности инсулина и эстрогена. У женщин избыток этих гормонов повышает риск рака груди, эндометрия и яичников, заявила врач.

Особую опасность для человека представляет продукт распада этанола ацетальдегид, добавила Марьенко. Она объяснила, что это вещество не только вызывает похмелье, но и повреждает клеточные структуры, включая ДНК, белки и липиды. Со временем это нарушает процесс регуляции клеточного роста и деления, вызывая рост злокачественных клеток.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил о последствиях употребления самого популярного в России алкогольного напитка. По его словам, из-за неконтролируемого потребления водки или иного спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени.