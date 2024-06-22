Сетевое издание|18+|Суббота|22 июн 2024|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Онколог назвала вызываемые алкоголем семь видов рака

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Люди с алкогольной зависимостью чаще болеют раком по сравнению с теми, кто не пьет, предупредила врач-онколог Анастасия Марьенко. В беседе с «Доктор Питер» она назвала семь видов рака, развитие которых вызывает спиртное.

Марьенко предупредила, что регулярное потребление алкоголя увеличивает риск рака толстой и прямой кишки, пищевода, печени, горла, гортани и полости рта. Также, по ее словам, вредная привычка может спровоцировать развитие онкологических поражений молочной железы как у мужчин, так и у женщин.

Алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки организма, повреждая их ДНК и нарушая нормальные процессы деления. Поврежденные клетки могут превращаться в раковые, что приводит к развитию онкологического заболевания.

Онколог отметила, что потребление алкоголя тесно связано с развитием злокачественных поражений печени и пищевода, также он влияет на выработку гормонов, в частности инсулина и эстрогена. У женщин избыток этих гормонов повышает риск рака груди, эндометрия и яичников, заявила врач.

Особую опасность для человека представляет продукт распада этанола ацетальдегид, добавила Марьенко. Она объяснила, что это вещество не только вызывает похмелье, но и повреждает клеточные структуры, включая ДНК, белки и липиды. Со временем это нарушает процесс регуляции клеточного роста и деления, вызывая рост злокачественных клеток.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил о последствиях употребления самого популярного в России алкогольного напитка. По его словам, из-за неконтролируемого потребления водки или иного спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте