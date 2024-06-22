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В стране и мире

Частный детектив назвал три признака скорого развода

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Частный детектив Аарон Бонд уверен, что серьезные проблемы в отношениях можно заметить, наблюдая за тем, как супруги здороваются, разговаривают и взаимодействуют. Три признака скорого развода он назвал в беседе с The Sun.

Бонд убежден, что если муж и жена при встрече начинают жаловаться или упрекать друг друга, то они скоро разойдутся. Еще один верный знак, говорит детектив, — привычка закатывать глаза. «Это сигнализирует, что человек не принимает всерьез чувства или мнение своего партнера», — объяснил эксперт.

Бонд указал, что супругов также ждет скорый развод, если в разговорах они часто употребляют слова «всегда», «никогда», «никто» и прочие обобщающие выражения.

Последним признаком скорого расставания детектив назвал отказ от взаимодействия. Он уточнил, что это может быть что угодно: отказ от зрительного контакта, общение короткими и отрывистыми фразами или полное игнорирование другого человека. Даже уход от конфликта может быть сигналом серьезных проблем в паре, предупредил Бонд.

«Вы можете думать, что прекращение общения может разрядить ситуацию, но часто происходит обратное», — заключил он.

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Источник — lenta.ru
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